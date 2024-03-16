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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 'İstiklalden İstikbale' Özel Sergisi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart'ta 'İstiklalden İstikbale' özel sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Sergide, Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan çeşitli obje, eşya, kitap ve belgeler yer alacak. Ayrıca, sergi kapsamında 'İstiklalden İstikbale Mehmet Akif' belgesel filmi de izleyiciyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "İstiklalden İstikbale" özel sergisi, 18 Mart'ta sanatseverlerle buluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılacak.

Etkinlik kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için şarkılar seslendirecek.

Sergide, Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan çeşitli obje, eşya, kitap ve belgeler yer alacak.

Çanakkale Savaşları dönemine ait haritalar, planlar, gazete ve dergiler ile askerlerin kullandığı matara ve dürbün gibi objelerin sergileneceği etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'a ait seccade, gömlek, cenaze merasiminde tabutu üzerine konulan Kabe örtüsü ile ilk baskı Safahat seti de ziyaretçilere sunulacak.

Etkinlikte ayrıca, "İstiklalden İstikbale Mehmet Akif" belgesel filmi, ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Sergi, mayıs ayının sonuna kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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