İstiklal Yolunda Mehmet Akif büyük beğeni topladı

BURSA (Bültenler) - Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusu, inancın sembolü, milletin diriliş destanı olan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "İstiklal Yolunda Mehmet Akif" tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın özel daveti üzerine Sındırgı'ya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi sürecini konu alan tiyatro oyunu, Akpınar Yaşam Merkezinde ücretsiz olarak sahnelendi.

"Bu oyunu hazırlayan da, burada oynayan da sağ olsun. Ne kadar güzeldi böyle."

Yönetmenliğini Kutlay Akbal'ın yaptığı, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi, Ankara'nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergâhı arasında geçen, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünün anlatıldığı "İstiklal Yolu Mehmet Akif" tiyatro oyunu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyirci ile buluştu. Seyircilerin yüreklerine dokunulan tek perdelik tiyatro oyununda, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı kaleme alma hikâyesi ön plana çıkarıldı. Duygusal anların yaşandığı tiyatro oyunu, tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı. Bine yakın seyircinin katıldığı tiyatro oyununda bazı seyirciler gözyaşlarına hâkim olmadı.

Oyun sonunda minik bir öğrencinin "Bu oyunu hazırlayan da, burada oynayan da sağ olsun. Ne kadar güzeldi böyle." Sözleri ise ufak bir çocuğa bu cümleleri kurdurtup İstiklal Marşı'nın yüreğine nakşolmasını sağlayan, Milli şuurumuzu güçlendirmek adına İstiklal marşımızın hangi zor şartlarda nasıl yazıldığını anlatan güzel bir oyun sahnelendiğinin ispatı oldu.

"Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın"

Tiyatro oyunu sonrasında oyuncuları tebrik eden ve günün anısına ilçe kaymakamı Zafer Oktay ile birlikte hediye takdim eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Şunu gördük ki belediyelerin artık işleri sadece su, yol, kanalizayon değil, bir nesli bir medeniyeti ihya edebilecek kültürel faaliyetleri de en iyi şekilde icra etmeleridir. Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün şunu gördük ki daha birkaç gün öncesinde 18 Martta bizler burada 17 sinde Mücahid Makbule hanımın şehadetinin 100. Yıldönümünü andık. 22 yaşındaki bir kadın. Gördes dağlarından kalkıp da, Sındırgı'nın koca yaylasında iki yıllık evliyken şehadet şerbetini içebilecek kadar yürekli kadınlarımız vardı bizim. O tarih yazan kahramanlarımız belki bugün yeteri kadar bilinmiyor. Bugün Mehmet Akif Ersoy da hakeza, hep deriz ya ülkesinden sürülmüş, Mısır'a gitmiş, ama ülkesine küsmemiş, tekrar geri gelmiş, hatta hain denilecek kadar hakkında bir sürür şeyler söylenmiş.Ama aslını, vatan sevgisini, yüreğinin nasıl iman dolu olduğunu bilenler bilmiş. Ama yıllar geçiyor ki aradan o kahramanları bugün bizler bir tiyatro eseri ile anlıyoruz. Demek ki sırtında bir ceketi dahi olmayan Mehmet Akif'i, hiçbir malı mülkü olmayan Makbule Efe'yi bu tarih sahnesinde iyi insanlar, kahramanlar hem bu Dünya'da hem de ahirette unutmuyor. Sizler de bunu en iyi yaşatan insanlar olarak, genç dimağlara tarihimizi yaşatan olarak sizi kutluyorum. Rabbim bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.

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