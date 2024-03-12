İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı Sivas'ta kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Türkçe öğretmeni Mustafa Kılıç günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programı Kaymakam Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi.