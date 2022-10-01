İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de; İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ve istiklal madalyalı Akgül Fırat'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk gününde, TBMM'deki makamında; İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Mengüloğlu ve istiklal madalyalı Akgül Fırat'ı ağırladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Mengüloğlu ve Fırat; babalarının İstiklal Madalyası taşıdığını, 66 Sayılı İstiklal Madalyası Kanunu gereği 95 bin kişiye İstiklal Madalyası verildiğini, bu kanun gereği babalarının İstiklal Madalyalarını onurla taşıdıklarını, her yıl olduğu gibi Meclis'in açılışına katıldıklarını belirtti. Mengüloğlu, "Genel Başkan 2014 yılında derneğimizi ziyaret etti. Bu vesileyle iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Kemal Bey, bizim onursal üyemiz" dedi.

Mengüloğlu, hem derneklerinin kira sorununun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından çözülmesi nedeniyle hem de muharip gazilerin ve istiklal madalyalıların sorunlarını dile getirdikleri için CHP'ye teşekkür etti.