İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristleri Türkiye'ye geçiren 2 kişi yakalandı Güncel Haberler İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi Güncel Haberler

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