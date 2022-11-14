İstiklal'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Topkara çiftinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıptan teslim alındı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın (27) cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün Ayazağa Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel