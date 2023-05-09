İstiklal Caddesi saldırısı davası ertelendi

Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır'ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

ALBASHIR, SAVUNMASINI SONRAKİ CELSE YAPACAK

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

"OLAYDAN SONRA DÜŞÜK YAPTIM"

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A ERTELENDİ