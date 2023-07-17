İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Sanıklarının Tahliye Talebi Reddedildi

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Sanıkların tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi ve duruşma 25 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu bazısı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katılan toplam 26 sanık getirildi. Duruşmada Ahlam Albashır'ın savunmasını tamamlamasının ardından bazı sanıkların da savunması alındı.

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