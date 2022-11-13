İstiklal Caddesi'ndeki şiddetli patlama anı ortaya çıktı
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İstanbul'un işlek bölgelerinden İstiklal Cadddesi'nde meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri patlama meydana geldi. Vatandaşların cadde üzerinde yoğun vakit geçirdiği sırada meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralandı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR
Patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımız hemen çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise bölgede üst derece güvenlik önlemi aldı.
PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan caddedeki patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde patlamayı gören vatandaşların panik içerisinde kaçtığı görülüyor.