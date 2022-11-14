İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş

İSTANBUL Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısında ölen Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin'in (9) cenazeleri, bugün Adana'da toprağa verilecek. Meydan'ın İstanbul'a ailesiyle birlikte erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için gittiği, İstiklal Caddesi'nde gezerken eşinin giyim mağazasına alışveriş yapmak için girdiği, kendisi ve kızının dışarıda beklerken de patlamanın olduğu bildirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, bugün Adana'da toprağa verilecek. Yusuf Meydan'ın 2016'dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi. Yusuf Meydan'ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul'a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana'ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.

Bu arada, Yusuf Meydan'nın 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından "Teröre lanet olsun" paylaşımı yaptığı görüldü.