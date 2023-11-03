İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar yargılandı

GAYE ŞEYMA CAN

İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtıkları ve " Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaştıkları video sebebiyle 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan 14 sanıktan 13'ü beraat etti, biri 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

6 Ağustos 2023 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 14 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAADA 1 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Savcı mütalaasında, sanıklar hakkında belirsiz sayıda kişinin görebileceği yer niteliğinde olan İstiklal Caddesi üzerinde 1 dolarlık banknotları havaya saçmaları, saçmış oldukları paraların vatandaşlar tarafından toplanma anını video kaydına almaları ve bu kayıtları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları neticesinde, ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastı ile hareket ettikleri, sanıkların üzerlerine atılı 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

AVUKAT TATAR: "BURADAKİ AMAÇ KENDİ REKLAMLARINI YAPMAKTIR"

Sanık Serhat G'nin avukatı Dilan Sinem Tatar, "Söz konusu eylem Taksim meydanı gibi varlıklı insanların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleşmiştir. Müvekkillerimin kasıtları sadece dikkat çekmektir. Kendilerinden alt tabakadaki veya toplumun bir kısmına yönelik aşağılama niyetleri olsa bunu böyle gerçekleştirmezlerdi. Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Buradaki amaç bazı olaylar üzerine video çekerek kendi reklamını yapmaktır. Suçun unsurları oluşmamıştır, beraatini talep ederiz" dedi.

BİR SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Serhat G. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, diğer 13 sanığın suç işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.