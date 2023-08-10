İstiklal Caddesi'nde OnlyFans İçerik Üreticileri Gözaltına Alındı

OnlyFans içerik üreticileri, İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medyadan paylaştı. Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans içerik üreticileri, İstanbul'un en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyaya damga vuran bu görüntüler ise büyük bir tepki topladı. Bugün ise bu OnlyFans içerik üreticileri polis tarafından gözaltına alındı.

OnlyFans içerik üreticileri, "Fergio" adlı grubun bir üyesi!

Geçtiğimiz günlerden İstiklal Caddesi'nde bir grup, sosyal medya için video çekmeye çalıştı. Video çekimi sırasında 1 dolarlık banknotları etrafa dağıtarak ortaya çıkan izdiham anlarını videoya kaydetti. Sonrasında ise bu grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ise bu görüntülerin yayılmasıyla birlikte çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ise polis ekipleri OnlyFans içerik üreticilerine yönelik bir operasyon düzenledi. İddialara göre bu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Onlyfans engeli TV'nizde de dert değil: Apple, VPN desteğini açıkladı!

Ayrıca operasyon sırasında kıyafetler, dolar banknotları ve maskeler de ele geçirildi. Bulunan dolarların üzerinde ise "Geçersiz" ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu şüpheliler, "Fergio" adlı bir grubun üyesi.

Grubun sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlarda ise her bir üyenin takma isim olarak Lisbon, İstanbul ve Tokyo gibi şehir isimlerini taşıdığı görülüyor. Haklarında ise "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla 13 kişiden biri serbest bırakılırken 12 kişinin işlemleri sürüyor. Tüm bunların sonucunda ise sosyal medya ikiye bölündü.

Bazı kişiler gözaltının gereksiz olduğunu ifade ederken bazı kişiler de olması gerekenin bu olduğunu belirtti. Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları şu şekilde:

Gözaltı biraz hafif olmuş, kim kaç dolar attıysa o kadar sene yatsın bence https://t.co/4qnfDumWP6 — Tendü (@tendunekros) August 10, 2023

Haksız bir gözaltı olmuş. TCK'ya göre suçlayabilecekleri hiçbir konu yok. — Emre Kocakurt (@emrekocakurtt) August 10, 2023

Onlyfans sapkınları yerlere 1 dolar atarak, insanlarımızı aşağılıyor. — okancen (@okancen) August 8, 2023

Peki, siz OnlyFans dolar olayıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!