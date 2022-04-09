İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME - Haberler

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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU Taksim Meydanı güzel havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

BEYOĞLU Taksim Meydanı güzel havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Bahar güneşiyle birlikte hava sıcaklığı bugün 24 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası Taksim Meydanı oldu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Taksim'de turistlerin yoğunluğu da dikkat çekti. Maske zorunluğunun kalkmasının ardından kalabalığın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MASKESİZ' NORMALLEŞME

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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