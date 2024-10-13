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İstiklal Caddesi'nde Kavga: Polis Müdahale Etti

İstiklal Caddesi'nde Kavga: Polis Müdahale Etti
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kavga sona erdi.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Kavga, sabah saat 07.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çıktı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin kısa süredeki müdahalesiyle kavga son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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