İstiklal Caddesi'nde Kavga: Polis Müdahale Etti

Kavga, sabah saat 07.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çıktı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin kısa süredeki müdahalesiyle kavga son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel