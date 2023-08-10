İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtanlara Operasyon: 13 Kişi Yakalandı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Villada yaşayan şüphelilerin çektikleri görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi. Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.