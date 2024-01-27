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İstiklal Caddesi'nde depremde ölümlere neden olan müteahhit tutuklandı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis, 6 Şubat depreminde çöken Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın müteahhiti N.Ö.(62) 'yü gözaltına aldı. Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan N.Ö. 'Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis, 6 Şubat depreminde çöken Diyarbakır'dakiHisami Apartmanı'nın müteahhiti  N.Ö.(62) 'yü gözaltına aldı. Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan N.Ö.  "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Diyarbakır Beyoğlu Deprem Politika Güncel Haberler

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