İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

RAMAZAN Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

RAMAZAN Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazıları İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercih ederken bazıları da bol bol fotoğraf çektirdi. Yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay insanların arasında adeta kayboldu.