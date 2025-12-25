Haberler

Bakan Işıkhan: "İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamı için işverenlere 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlandığını açıkladı. Uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
