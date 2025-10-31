İstihdam odaklı yeni yükseköğretim programları mesleki yetkinlikleri artıracak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) programların oluşturulması ve uygulamalı eğitimlerin yürütülmesinde sektör temsilcilerinin katılımı sağlanarak üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki yetkinlikleri artırılacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kalite ve sonuç odaklı yönetim anlayışıyla ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, evrensel bilgi üretimine katkı sunacak yetkinlikte akademik kadrolar ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedef alan, uluslararası öğrenciler ve alanında başarılı akademisyenler için üniversiteleri çekim merkezi haline getirecek, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Yükseköğretim kontenjanlarının, üniversitelerin kapasiteleri ölçüsünde, sektörel işgücü arz ve talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu şekilde, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenmesi sağlanacak.

Mezunların istihdam durumlarının takibinin yapılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yazılım çalışmaları tamamlanacak. Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu yılda en az 1 defa toplanacak.

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki yetkinliklerinin artırılması adına, sektör temsilcilerinin katılımıyla programların oluşturulması, yeterliliklerin belirlenmesi ve uygulamalı eğitimlerin sektörle birlikte yürütülmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, yeşil dönüşüm ile sağlık ve tarımda dijitalleşme başta olmak üzere yeni programlara öğrenci alımı yapılacak.

Mezunların işgücü piyasası performansları düzenli takip edilerek ilgili göstergelerde üniversitelerin gelişimlerinin izlenmesi sağlanacak, Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi Programı'nın iyileştirme çalışmaları sürdürülecek.

Yükseköğretim öğrencilerinin, ihtiyaç duyulan alanlarda en az 1 dönem uygulamalı eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik programlarının sayısı artırılacak

Türkiye'nin, nitelikli uluslararası öğrenciler ile akademisyenler için çekim merkezi haline getirilmesi hedefiyle, yabancı dilde eğitim veren programların niteliğinin yükseltilmesi için belirlenen kriterler, gözden geçirilerek geliştirilecek.

Üniversitelerin uluslararası öğrenci kabulünde, sadece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın esas alınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Üniversitelerin yurt dışındaki yetkin üniversitelerle ortak doktora programları açmaları teşvik edilecek, tanınırlığı yüksek ve uluslararası sıralamalarda yer alan üniversitelerle ortak doktora programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Üniversite kampüslerinin sürdürülebilir ve iklim dostu alanlara dönüştürülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla alternatif finansman yöntemlerine yönelik işbirlikleri geliştirilecek.

Üniversitelerin dijital dönüşümünde ve dijital yayın alımlarında mükerrer harcamaların önlenmesine yönelik yerli, milli ve merkezi yazılıma öncelik tanıyan çalışmalar tamamlanacak.

Yükseköğretimde hedeflenen dijital dönüşüm doğrultusunda, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında yükseköğretim programlarının sayısı artırılacak.

Yükseköğretimde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi hedefiyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında meslek yüksekokullarının müfredatları, kurum tarafından yayımlanan standartlar ve yeterlilikler çerçevesinde güncellenecek.

Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modelleri geliştirilecek

YÖK ve üniversitelerde, veriye dayalı politika geliştirme süreçlerinin ve büyük veri kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle, üniversitelerin performans göstergeleri kapsamında güncel verileri takip edilerek performans değerlendirme raporları belirli aralıklarla paylaşılacak.

Bu doğrultuda, Üniversite İzleme Kriterleri modülünün geliştirilmesi sağlanacak ve elde edilen verilerin raporlanması sürdürülecek.

Alan bazlı eşleştirmeler aracılığıyla yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini artırmaya yönelik modeller geliştirilecek, üniversitelerin alan bazlı çalışmalarını değerlendirebilecek sistemler üzerinde çalışmalar yürütülecek.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında performans değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak uygulama sonuç raporu hazırlanacak, kriterler güncellenerek izleme ve değerlendirme sistemleri güçlendirilecek.

Üniversitelerin akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinin alt sınırının merkezi olarak belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacak.

Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modellerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecek.