İstihbarat Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve SDG ile varılan mutabakat ele alınıp, Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı.

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel gelişmeler ve SDG liderliğiyle 10 Mart 2025'te varılan mutabakat ele alınırken, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğü vurgulandı.

