İSTİB Başkanı Kopuz: "OVP tarım için umut vadediyor"

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "OVP, Türkiye'nin tarımsal hasılasının artması, katma değerli ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracat hacmimizin yükseltilmesi için önemli adımlar barındırıyor.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, " Ovp, Türkiye'nin tarımsal hasılasının artması, katma değerli ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracat hacmimizin yükseltilmesi için önemli adımlar barındırıyor." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 Orta Vadeli Program hakkında açıklama yaptı.

Kopuz, programın tarımla ilgili umut vadettiğini belirterek, "OVP, Türkiye'nin tarımsal hasılasının artması, katma değerli ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracat hacmimizin yükseltilmesi için önemli adımlar barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Türkiye'nin tarımsal hasılasının arttığını ama programın tespitler bölümünde de vurgulandığı gibi sorunların çoğaldığını aktararak, "Program, tarımın sorunlarına hakim olunduğunu, yeni gelişmelerle ilgili doğru pozisyonlar alınacağını gösteriyor. Bu açıdan olumlu buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tarımsal arazilerin kentleşme, sanayileşme ve doğal nedenlerle sürekli azaldığını ve kalitesinin düştüğünü vurgulayan Kopuz, "Programda, tarım arazilerinin korunması ve amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi için hem zorlayıcı hem de özendirici düzenlemelerden bahsedilmiş. Eğer kararlı hareket edilirse ve düzenlemelerin tespitinde tüm paydaşların bilgisine başvurulursa etkin sonuçlar alınacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu. Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım demek gıda demektir. Bugün gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlatılması ve durdurulması için atılacak adımlara da programda dikkat çekilmiş. Yıllardır her platformda ifade ettiğimiz önlemleri programda görmek memnuniyet verici. Orta Vadeli Programda, özellikle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması için planlamanın önemi, katma değerli ürünlerin desteklenmesi, lojistik maliyetlerini azaltmanın gereği, kent çeperlerindeki tarımın geliştirilmesinin genç nüfusun sektöre katkısına etkisi, jeotermal enerji ve sera organize tarım bölgeleri, ileri teknoloji kullanımının yer almasını sorunların doğru tespit edildiğine dair gösterge olarak okuyorum.

Öte yandan tüm bu konularla ilgili hızla harekete geçilmesi ve aksiyonların belirlenerek uygulanmasının da aynı derecede önemli olduğuna inanıyorum."