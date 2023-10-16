İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Fiyat indirimi çağrısını destekliyorum"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan fiyatlarda indirim çağrısına destek vererek, "Kar marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan fiyatlarda indirim çağrısına destek vererek, "Kar marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız." dedi.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat tarafından yapılan fiyatlarda indirim çağrısını destekledi.

Kopuz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Bakanın fiyat indirimi çağrısını yerinde buluyorum. Kar marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız. Enflasyonla mücadelede iş dünyası olarak biz de üzerimize düşeni yapmalı, velinimetimiz müşterilerimize vefa borcumuzu unutmadan hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İSTİB üyelerinin gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan oluştuğunu hatırlatan Kopuz, "Özellikle gıda üretimi ve ticareti yapanlar hassas olmalı. Temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki değişiklikler doğrudan hayat şartlarını etkiliyor. Refah seviyesindeki ilk etki gıdada oluyor. Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantılarımız, Yüksek İstişare Kurulu ve Müşterek Toplantımızda da vurguladım, yaşadığımız zor zamanları kar etme kaygısını ikinci plana atarak aşabiliriz. Öncelikle ayakta kalmalı, milletimize, devletimize destek olmalıyız. Agresif büyüme ve gereksiz yatırımlarla yılların çabasını heba etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, girdi fiyatlarındaki artışların farkında olduklarını vurgulayarak, "Bugün sattığımız ürünü bir önceki fiyattan alamıyor veya üretemiyoruz. Ancak bu zor günler geçecek. Bu süreçte biz iş dünyası olarak, velinimetimiz müşterilerimize vefa borcumuzu unutmadan hareket etmeliyiz." açıklamasında bulundu.