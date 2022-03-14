"İstersem Ben de Başarırım" kitap okuma projesi tanıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen projenin açılışında yaptığı konuşmada, kitapların, medeniyetin ortak mirasını nesilden nesle taşıyan köprüler olduğunu söylerdi.

Çocukların kendilerini ve içinde bulundukları toplumsal yapıyı layıkıyla tanımaları ve kavramaları için onlara destek olacak kaynağın kitaplar olacağını vurgulayan Yiğit, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "okumak" eylemini eğitimin merkezine taşıyan projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

Üçüncü sınıf öğrencilerine kitap seti

Öğrencilerin okudukça düşünce ve duygu dünyalarının sınırlarını genişleterek olaylara ve fikirlere karşı yeni bakış açıları elde edebileceklerini ifade eden Yiğit, projenin ilk etabında, Samsun'u, değerler eğitimi bağlamında farklı yönleriyle tanıtan "İstersem Ben de Başarırım" okuma setini, kentte öğrenim gören tüm ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine dağıttıklarını aktardı.

Yiğit, "Söz konusu çalışma yardımıyla Samsun şehrinin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri tanıtılırken öğrencilerimizin geleneksel değerlerimizi, kültürel zenginliklerimizi eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır. Bir hikaye kitabı ve bir değerlendirme defterinden oluşan setin temel çıkış noktası çocuklarımızı ilgi, istek ve beklentileri doğrultusunda okuma eylemine yönlendirmek ve okuduklarından kendi adına sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş masal, tekerleme, bilmece, mani, ağıt, ninni türkü gibi kültürel söz varlıklarının da yaşatılacağını anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, hem öz değerlerini büyükleriyle kurdukları iletişim sayesinde tanıyacak hem de dinleme, okuma, değerlendirme becerisi kazanmış olacaklar. Böylelikle farklı jenerasyonlar arasındaki iletişimin her geçen gün zayıfladığı günümüz toplumunda kitapların sağaltıcı gücü yardımıyla bu bağın yeniden kurulmasına destek olacağız."

Yiğit, projenin öğrencilerin milli ve manevi değerleriyle Türkçenin yüzyılları aşan söz varlığına ve ifade zenginliğine aşina bireyler olarak yetiştirilebilmesi adına girişilen samimi bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Civelek de kitap okumanın önemine vurgu yaparak projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı yapıldı. Program, protokol üyelerinin 3. sınıf öğrencilerine hikaye kitabı ve hikaye kitabı özel defteri dağıtımıyla son buldu.