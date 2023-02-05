İşten Çıkartılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri: "Bu İşletmeyi Kurtarma Politikası Değil, Hakkını Arayan, Bilinçli Hareket Eden İşçilerin Temizliğidir"

ODTÜ Mezunlar Derneği’nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, “ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik” dedi.

ODTÜ Mezunlar Derneği'nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, "ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik" dedi.

ODTÜ Mezunlar Derneği'nden 8 işçi ekonomik gerekçelerle işten çıkartıldı. İşten çıkartılan emekçiler bugün ODTÜ Vişnelik Tesisi içinde yer alan ODTÜ Mezunlar Derneği önünde basın açıklaması yaparak kararı protesto etti. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Nurdan Bayşahan şunları söyledi:

"KÜÇÜLME KARARININ PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR"

"Yıllardır derneği ikinci evimiz olarak bildik. Şimdi ise evsiz, yurtsuz kaldık. ODTÜ Mezunlar Derneği'nde 16 Aralık 2022 tarihinde 8 emekçi ekonomik sebepler neden gösterilerek işten çıkartılmıştır. Sendikayla yapılan görüşmeler sonrasında, işçi çıkarmalarının ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğu ve küçülmeye gidileceği söylenmiştir. Hakkaniyete uygun bir belirleme yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, böyle bir küçülme kararının prosedürleri yerine getirilmemiştir.

Alelacele alınan karar sonrası 9 kişilik liste hazırlanmış ama son anda 1 kişinin ismi geri çekilerek sayı 8 kişide bırakılmıştır. Bunun nedeni ise, geçmişe dönük bir ay içerisinde 1 kişinin daha işten çıkarılmış olmasıdır. Toplam sayı 10 kişi olacakken, yönetimin bilgi eksikliği nedeniyle, 10 kişi olursa toplu işten çıkarma kapsamına girecekti, sendikanın uyarısıyla, bir kişi geri çekilerek toplam sayı 9 kişiye düşürülmüştür. Eğer toplu işten çıkarma olsaydı, çıkarılan işçilerin yerine 6 ay boyunca yeni işçi alınamayacaktı. Sonuç olarak, buradaki amaç işletmenin küçültülmesi değildir. Asıl amaç, ekonomik küçülme değil, bir işçi, emekçi kıyımıdır.

"ÇIKARILAN İŞÇİLER ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞ, KİŞİSEL NEDENLERLE İŞTEN ÇIKARILMIŞLARDIR"

Çıkarılan işçilerin niteliğine bakıldığında, hakkaniyete uygun bir çıkarılma olmadığı anlaşılmaktadır. Çıkarılan işçiler özel olarak seçilmiş, kişisel nedenlerle işten çıkarılmışlardır. Bu çıkarmadan önce de yoğun bir mobbing uygulamasıyla istifa ettirilmeye ya da disiplin cezalarıyla tazminatsız işten çıkarmaya çalışılmış ama disiplin süreçleri sonunda yeterli neden olmadığı için bu sağlanamamıştır. İşten çıkarmalardan sonra da bu mobbingler devam etmektedir ve çalışan arkadaşlarımız hala baskı altındadırlar. Keza, derneğin ekonomik olarak çok daha kötü dönemlerinde bile işçi çıkarılması düşünülmemiş, sorun, çözümcü politikalarla çözüme kavuşturulmuştur.

Pandemi öncesi milyonları bulan borç, toplu iş sözleşmelerinde hep işçiden fedakarlık istenerek, çözümler aranarak, bizler tarafından hep fedakarlık yapılarak pandemi döneminde kapatılmıştır. Şu anki yönetimin bu kadar fedakarlık gösteren işletme emekçilerine reva gördüğü onları ülkenin böylesi kötü bir döneminde işsiz, ekmeksiz bırakmaktır. İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalıdır.

"İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALIDIR"

Uygulanan bu politika işletmeyi kurtarma politikası değil, kendilerine ters düşen, tabir caizse birilerinin çarkına çomak sokan, hakkını arayan, bilinçli hareket eden işçilerin temizliğidir. Bir temizlik politikasıdır. Ayrıca, işletme fiziki olarak küçültülemeyeceği için aynı iş yükü şu an çalışan arkadaşlarımızın üzerine kalmıştır. Zaten eksik personelle çalışan bütün birimler şu an nasıl iş yetiştireceklerdir? İş yükü çok olduğu için, günübirlik ekstra personel alımı artmıştır. İşçi, emekçi bu yönetim açısından o kadar değersizdir ki bir toplantı yapılıp durum açıklaması bile yapılmamış, işten çıkarılanlarla yönetim muhatap bile olmamıştır.

ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik. Bizler işten çıkarılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri olarak bu duruma sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız."