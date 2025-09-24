İşten Çıkarılan Kadın, Eski Amirinin Üzerine Sıcak Su Döktü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla eski amirinin üzerine sıcak su döken E.A. tutuklandı. Olay anını sosyal medya hesabından paylaşan kadın, 'kasten yaralama' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
