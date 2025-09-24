Haberler

İşten Çıkarılan Kadın, Eski Amirinin Üzerine Sıcak Su Döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla eski amirinin üzerine sıcak su döken E.A. tutuklandı. Olay anını sosyal medya hesabından paylaşan kadın, 'kasten yaralama' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği eski amirinin üzerine sıcak su döken kadın tutuklandı.

Bir işletmede sebepsiz yere işine son verildiğini ileri sürerek eski amirinin üzerine sıcak su attığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İzmit'te dün E.A, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği eski amirinin üzerine sıcak su dökmüş, cep telefonuyla kaydettiği olay anını sosyal medya hesabından da paylaşan zanlı gözaltına alınmıştı.

