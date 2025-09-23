Haberler

İşten Çıkarılan Kadın Amirinin Üzerine Sıcak Su Döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, işten çıkarıldığını iddia eden bir kadın, amirinin ofisinde yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıda kaynattığı suyu amirinin üzerine döküp sosyal medya hesabında görüntüleri paylaştı. Kadın gözaltına alındı.

Bir işletmede çalışan E.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken E.A, ardından ofisten ayrıldı.

Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
