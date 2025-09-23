İşten Çıkarılan Kadın Amirinin Üzerine Sıcak Su Döktü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, işten çıkarıldığını iddia eden bir kadın, amirinin ofisinde yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıda kaynattığı suyu amirinin üzerine döküp sosyal medya hesabında görüntüleri paylaştı. Kadın gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı.
Bir işletmede çalışan E.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.
Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken E.A, ardından ofisten ayrıldı.
Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.
