İşten Çıkarılan Çalışandan Amirine Sıcak Su Saldırısı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, şantiyede, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., amirinin üzerine sıcak su döküp, o anları sosyal medyada paylaştı. E.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün İzmit ilçesindeki şantiyede meydana geldi. Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek üzere amirinin ofisine gitti. Burada konuşan taraflardan E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcındaki sıcak suyu, amirinin üzerine döktü. Ofisten ayrılan E.A., cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı olay anını sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.