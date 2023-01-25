İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIAntalya'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. TUTUKLANDI Antalya'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kasım Yılmaz Salih Şahin Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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