İstediği akülü sandalyeye bayram öncesinde kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstediği akülü sandalyeye bayram öncesinde kavuştu

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
İstediği akülü sandalyeye bayram öncesinde kavuştu

Şehitkamil Belediyesi, yüksek diyabetten dolayı sağ ayak dizinden ampute olan engelli Cuma Gider'e, bayram hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi, yüksek diyabetten dolayı sağ ayak dizinden ampute olan engelli Cuma Gider'e, bayram hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Aydıntepe Mahallesi'nde babası ile birlikte yaşayan 53 yaşındaki Cuma Gider'i evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Tekerlekli sandalyesine bayram öncesi kavuşan Cuma Gider, Gıda Bankası ekiplerine teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyesine binen Gider, ilk turunu da evin önünde attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cuma Gider, yüksek diyabetten dolayı geçtiğimiz yıllarda sağ ayak dizinden itibaren ampute olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyacının olduğunu ve bu ihtiyacını gideren Şehitkamil Belediyesi'ne teşekkür eden Gider, şunları kaydetti:

"Sağ olsun bugün ekipler, Ramazan Bayramı öncesi akülü tekerlekli sandalyemi getirdi. Bayram öncesi tekerlekli sandalyeme kavuşmam beni ziyadesiyle mutlu etti. Başkan ve ekibine tekerlekli sandalye hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum."

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Şehitkamil, Engelli, Bayram, Cuma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title