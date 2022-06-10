İşte Monster Notebook'un yeni deneyim mağazası! - Haberler

Dün itibariyle müşterilerin hizmetine açılan ve kişiselleştirilmiş deneyim sunan Monster Notebook Avrupa Yakası Deneyim Mağazası ve Teknik Servis Merkezi, Beşyol'da teknoloji severleri bekliyor. Teknoloji sektörünün bulunduğu açılışta ShiftDelete.Net ailesi olarak mağazayı gezerek önemli bilgileri sizlere aktardık.

Monster Notebook Avrupa Yakası Deneyim Mağazası'nı gezdik!

İstanbul Kadıköy, Ankara ve İzmir'deki deneyim mağazalarıyla, dijital mağaza ve diğer dijital kanallar aracılığı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize hizmet veren ve oyuncu bilgisayarı denince akla gelen ilk markalardan olan Monster Notebook, artık İstanbul Avrupa Yakası'nda.

Konuşmasında markanın kullanıcı deneyimi ekseninde yürüttüğü uygulamalara değinen Monster Notebook Kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz;

"Avrupa'ya Avrupa'nın en büyük deneyim mağazası olarak faaliyet gösteren Berlin showroom'umuzla ve dijital kanallarımızla, Kıbrıs'a Lefkoşa'daki mağazamızla ve Orta Doğu coğrafyasına Dubai'deki ofisimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Teknoloji meraklılarının mağazalarımıza gelerek ürünlerimizi yerinde, diledikleri oyunla veya programla birebir test etmelerini, deneyimlerini uzman ekiplerimizle konuşarak kendileri için en uygun konfigürasyonları belirleyebilmelerini çok önemsiyoruz.

Bu nedenle kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz. Ayrıca, Monster Notebook kullanıcılarına herhangi bir bakım veya onarım durumunda maksimum 3 iş günü ile sınırlandırdığımız bir sürede, üstün kalitede teknik servis hizmeti veriyoruz.

Şu an teknik servislerimizde ortalama hizmet süresi 1,8 gün. Ayrıca, Monster Notebook sahipleri Ömür Boyu Bakım Garanti'miz kapsamında her sene 6 ayda bir bilgisayarlarını teknik servislerimize getirerek veya ücretsiz kargo ile göndererek, bilgisayarlarının bakımını yaptırıyor." dedi

E5 karayolu Beşyol Metrobüs durağı yakınındaki konumda bulunan Monster Notebook Deneyim Mağazası'nda, deneyim alanlarının ve teknik servisin yanı sıra senede 50 bin laptop üretme kapasitesiyle üretim merkezi de bulunuyor.

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