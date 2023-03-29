İSTANNBUL-ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Habipler Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki emniyet şeridinde ilerleyen olan motosiklet sürücüsü Kasım Elşugri, 55 AID 771 plakalı aracın arıza nedeniyle park halinde beklediğini görüp yola girmeye çalıştığı sırada 34 LFN 533 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Elşugri emniyet şeridinde bekleyen park halindeki aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Elşugri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elşugri'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

- İstanbul