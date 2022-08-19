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Son dakika haberi: BAKIRKÖY ADLİYESİ KARŞISINDAKİ NOTER ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

Son dakika haberine göre BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklandı.

BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklandı.

BAKIRKÖY Adalet Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40'ıncı Noterliği önünde sabah saatlerinde daire satışı için geldikleri öğrenilen iki kişi arasında kavga çıktı. Daire satışı konusunda anlaşmaya varamayınca daire satıcısının alıcıyı kalça ve bacağından 4 kez bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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