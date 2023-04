İstanbulspor maçının ardından (2)

SEZER AFŞAR İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Jorge Jesus, İstediğimiz sonuç bu değildi. Fenerbahçe genelde iyi maç çıkardı. Set hücumunda kaliteli oyun sergiledik. Biliyorduk ki kazansaydık rakiple puan fakrını azaltacaktık. Futbol bu çoğu zaman kontrol edemiyorsunuz. Bugün de bu şekilde oldu. Bugün bu beraberlik hepimizi çok üzdü. Aynı zamanda gerdi. Maçtan önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bugünkü beraberlikle her şey aynı kaldı. Fark da 6 puan olarak kaldı ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK

Taraftarın verdiği tepkiyi anlayabildiğini belirten tecrübeli teknik adam, Taraftarlarımızı da bizle gibi bu sonucu beklemiyordu. Özellikle rakibin 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesinden sonra aldığımız sonuç bizi gerdi. Taraftarı da gerdi. Bizler profesyonel olarak tepki vermemeliyiz. Taraftarın tepki vermesini normal karşılıyorum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Taraftarın tepkisini normal buluyorum. Sonuç hepimizi gerdi. Galip gelip mutlu olmayı beklerken rakip puan kaybettikten sonra berabere kaldık. Hepimiz çok üzüldük. Puan farkını 4'e indirebileceğimize herkes çok inanıyordu şeklinde konuştu.

TAKIM ADINA İYİ OLMAYAN ŞEYLERDEN HER ZAMAN TEKNİK DİREKTÖR SORUMLUDUR

Fenerbahçe'nin iç sahada yediği gol sayısının fazla olmasının sorumlusunun kendisi olduğuna dikkat çeken Jesus, Kendimi sorumlu görüyorum. Takım adına iyi olmayan şeylerden her zaman teknik direktör sorumludur. Özellikle evimizdeki maçlarda çok gol yedik. Sezon basından beri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı maçlarda düzelttik ama bazılarında beceremedik. Takım içindeki negatif şeylerden her zaman teknik direktör sorumluluğundadır. Bundan hiç şüphe yok dedi.

SONUÇTAN HAKEMLERİ SORUMLU TUTAMAM

Hakem performansını da değerlendiren Jesus, sözlerini şöyle noktaladı

Sonuçtan hakemleri sorumlu tutamam. Yediğimiz gollerin defansif organizasyon ile alakası yok. Yediğimiz ilk 2 gollerde seken top sonrası penaltı, ikinci gol Samet'e çarptı İrfan'ı terse bıraktı. İlk 2 golde defansif hata yok. Bugün İrfan kurtarış yapamadı ama futbolda bunlar oluyor. Hakemi suçlayamam bir sorumlu varsa en büyük etken hocadır.

FATİH TEKKE BİZİM İÇİN HER MAÇ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Risk alarak ön alanda baskı yaptıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını dile getiren Fatih Tekke, Hafta içinde Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm ataklarının kenar hücumlarından yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt hücumlarla dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Yine kenardan oymasına müsaade ettik. Attıkları gol yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0'dan sonra bir bölümde Eze'nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy'de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor. Giresunspor ile oynayacağız. Bir an önce dönüp Giresunspor'a hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.

3 PUAN BEKLENTİMİZ VARDI AMA CÜZİ BİR ŞEYDİ

Karşılaşmadan az da olsa 3 puan beklentileri olduğunu söyleyen Tekke, şöyle konuştu

4-3-3'te bir bekleme şeklimiz var. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin oyunu kenardan oynadığını biliyorduk. Attıkları goller çok beklediğimiz gibi değildi. 3'üncü gol direkt hücumdan bireysel hata. İlk gol hata denebilir. Bir bölümde ön alan baskısı yaptık. Yine bizim tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Topalli'nin performansı, Emir'in asisti. Çok güzel işler yaptılar. Toplamda Fenerbahçe bu kadar az pozisyonunu belki de bir bize buldu. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi değerlendirmesini yaptı.

Fatih Tekke, hakem performansı üzerine gelen bir soruya ise Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım cevabını verdi.