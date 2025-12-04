Haberler

İstanbul'da kasımda en çok mandalina ve domates tüketildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasım ayında İstanbullular en çok mandalina ve domates tüketti. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplamda 81 çeşit meyve ve sebze getirildi, en çok tercih edilen meyve mandalina, sebze ise domates oldu.

İstanbullular kasım ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak domates tüketti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.
Bu kapsamda Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde kasımda 34 meyve ve 47 sebze olmak üzere toplam 81 çeşit ürün satıldı.
Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 33 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 79 çeşit ürün alıcı buldu.
Bayrampaşa'daki hale bu kasımda 62 bin 846 ton meyve ve 110 bin 94 ton sebze olmak üzere toplam 172 bin 940 ton ürün getirildi.
Ataşehir'deki hale ise 24 bin 67 tonu meyve ile 35 bin 731 tonu sebze olmak üzere toplam 59 bin 798 ton ürün nakledildi.
İki hale geçen ay 86 bin 913 ton meyve ve 145 bin 825 ton sebze olmak üzere toplamda 232 bin 738 ton ürün getirildiği belirlendi.
Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.
Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 19 bin 756 tonunu mandalina, 23 bin 346 tonunu da domates oluşturdu.
Diğer hale ise 6 bin 922 ton mandalina, 8 bin 178 ton domates getirildi.
Böylelikle her iki hale toplam 26 bin 678 ton mandalina, 31 bin 524 ton domates ulaştırıldı.
Mandalinayı 11 bin 652 tonla muz, 9 bin 724 tonla üzüm, 8 bin 404 tonla elma, 6 bin 719 tonla portakal, 6 bin 625 tonla limon, 4 bin 130 tonla nar, 3 bin 847 tonla Trabzon hurması, 2 bin 935 tonla armut, 855 tonla kavun takip etti.
Domatesi ise 13 bin 529 tonla patates, 12 bin 962 tonla salatalık, 11 bin 615 tonla biber, 8 bin 223 tonla beyaz lahana, 8 bin 193 tonla havuç, 7 bin 237 tonla kuru soğan, 6 bin 328 tonla patlıcan, 5 bin 908 tonla karnabahar, 3 bin 803 tonla ıspanak izledi.
Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 22,25, muz 66,82, üzüm 51,50, elma 51, portakal 38, limon 45, nar 51,63, Trabzon hurması 56,50, armut 56,88, kavun ise 28,20 liraya alıcı buldu.
Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 53,76, patates 16,35, salatalık 23,88, biber 36,53, beyaz lahana 12,50, havuç 12,86, kuru soğan 10,50, patlıcan 30,82, karnabahar 17,88, ıspanak ise 19,13 liradan satıldı.
Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:

Mandalina26 bin 678 ton
Muz11 bin 652 ton
Üzüm9 bin 724 ton
Elma8 bin 404 ton
Portakal6 bin 719 ton
Limon6 bin 625 ton
Nar4 bin 130 ton
Trabzon hurması3 bin 847 ton
Armut2 bin 935 ton
Kavun855 ton

Bu hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:

Domates31 bin 524 ton
Patates13 bin 529 ton
Salatalık12 bin 962 ton
Biber11 bin 615 ton
Beyaz lahana8 bin 223 ton
Havuç8 bin 193 ton
Kuru soğan7 bin 237 ton
Patlıcan6 bin 328 ton
Karnabahar5 bin 908 ton
Ispanak3 bin 803 ton

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallerde en çok tercih edilen 10 meyvenin fiyatı:

Mandalina22,25 lira
Muz66,82 lira
Üzüm51,50 lira
Elma51 lira
Portakal38 lira
Limon45 lira
Nar51,63 lira
Trabzon hurması56,50 lira
Armut56,88 lira
Kavun28,20 lira

İki halde de en çok tercih edilen 10 sebzenin fiyatı:

Domates53,76 lira
Patates16,35 lira
Salatalık23,88 lira
Biber36,53 lira
Beyaz lahana12,50 lira
Havuç12,86 lira
Kuru soğan10,50 lira
Patlıcan30,82 lira
Karnabahar17,88 lira
Ispanak19,13 lira
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf: Tam 6 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.