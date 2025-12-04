İstanbul'da kasımda en çok mandalina ve domates tüketildi

İstanbullular kasım ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Bu kapsamda Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde kasımda 34 meyve ve 47 sebze olmak üzere toplam 81 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 33 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 79 çeşit ürün alıcı buldu.

Bayrampaşa'daki hale bu kasımda 62 bin 846 ton meyve ve 110 bin 94 ton sebze olmak üzere toplam 172 bin 940 ton ürün getirildi.

Ataşehir'deki hale ise 24 bin 67 tonu meyve ile 35 bin 731 tonu sebze olmak üzere toplam 59 bin 798 ton ürün nakledildi.

İki hale geçen ay 86 bin 913 ton meyve ve 145 bin 825 ton sebze olmak üzere toplamda 232 bin 738 ton ürün getirildiği belirlendi.

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 19 bin 756 tonunu mandalina, 23 bin 346 tonunu da domates oluşturdu.

Diğer hale ise 6 bin 922 ton mandalina, 8 bin 178 ton domates getirildi.

Böylelikle her iki hale toplam 26 bin 678 ton mandalina, 31 bin 524 ton domates ulaştırıldı.

Mandalinayı 11 bin 652 tonla muz, 9 bin 724 tonla üzüm, 8 bin 404 tonla elma, 6 bin 719 tonla portakal, 6 bin 625 tonla limon, 4 bin 130 tonla nar, 3 bin 847 tonla Trabzon hurması, 2 bin 935 tonla armut, 855 tonla kavun takip etti.

Domatesi ise 13 bin 529 tonla patates, 12 bin 962 tonla salatalık, 11 bin 615 tonla biber, 8 bin 223 tonla beyaz lahana, 8 bin 193 tonla havuç, 7 bin 237 tonla kuru soğan, 6 bin 328 tonla patlıcan, 5 bin 908 tonla karnabahar, 3 bin 803 tonla ıspanak izledi.

Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 22,25, muz 66,82, üzüm 51,50, elma 51, portakal 38, limon 45, nar 51,63, Trabzon hurması 56,50, armut 56,88, kavun ise 28,20 liraya alıcı buldu.

Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 53,76, patates 16,35, salatalık 23,88, biber 36,53, beyaz lahana 12,50, havuç 12,86, kuru soğan 10,50, patlıcan 30,82, karnabahar 17,88, ıspanak ise 19,13 liradan satıldı.

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:

Mandalina 26 bin 678 ton Muz 11 bin 652 ton Üzüm 9 bin 724 ton Elma 8 bin 404 ton Portakal 6 bin 719 ton Limon 6 bin 625 ton Nar 4 bin 130 ton Trabzon hurması 3 bin 847 ton Armut 2 bin 935 ton Kavun 855 ton

Bu hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:

Domates 31 bin 524 ton Patates 13 bin 529 ton Salatalık 12 bin 962 ton Biber 11 bin 615 ton Beyaz lahana 8 bin 223 ton Havuç 8 bin 193 ton Kuru soğan 7 bin 237 ton Patlıcan 6 bin 328 ton Karnabahar 5 bin 908 ton Ispanak 3 bin 803 ton

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallerde en çok tercih edilen 10 meyvenin fiyatı:

Mandalina 22,25 lira Muz 66,82 lira Üzüm 51,50 lira Elma 51 lira Portakal 38 lira Limon 45 lira Nar 51,63 lira Trabzon hurması 56,50 lira Armut 56,88 lira Kavun 28,20 lira

İki halde de en çok tercih edilen 10 sebzenin fiyatı: