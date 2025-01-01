Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

İstanbullular Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

İstanbullular Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbullular, çeşitli meydanlarda ve caddelerde düzenlenen kutlamalarla yeni yıla merhaba derken, bazı meslek grubu mensupları da görevleri başında yeni yıla girdi. Restoranlarda çalışan şefler, kuryeler ve güvenlik görevlileri yeni yıl dileklerini ileterek çalışmaya devam ettiler.

İstanbullular kutlamaların adresi olan birçok noktada yılbaşını coşkuyla karşılarken, bazı meslek grubu mensupları yeni yıla mesai başında girdi.

Megakentte binlerce kişi yeni yıla Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde düzenlenen kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yılı coşkuyla karşılayanların yanı sıra mesleği gereği yeni yılı mesai başında karşılayanlar da oldu.

Taksim Meydanı'ndaki bir restoranda döner ustası olan Tahsin Kıraç, çalışması gerektiğini, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Her şeyin hayırlısı olsun. Yeni yıl sağlıklı, sıhhatli geçsin. Bol para getirsin." ifadelerini kullandı.

Motokurye Şerif Nazarov da yeni yılı kutlayarak, "Yılbaşında da çalışıyoruz. Çalışacağız, çalışmamız gerekiyor. Herkese iyi yıllar." diye konuştu.

Nişantaşı'nda bir restoranda kurye olarak çalışan Serkan Gezerge ise yeni yılda havaların daha sıcak olması temennisinde bulundu.

Sultangazi'de çiğ köfte dükkanı işleten Osman Durmuş, çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Parlak bir gelecek olur inşallah 2025'te." dedi.

Kokoreççi Mehmet Yurtsever ise yeni yılın güzel geçmesi ve herkesin işinin rast gitmesi dileğinde bulundu.

Yurtsever, 2025'te herkesin mutlu olmasını temenni ederek, "Allah kimseye zeval vermesin, ekmeğinin peşinde olanların Allah işini rast getirsin." diye konuştu.

Aynı işletmede çalışan Bayram Orak da "Savaşların olmayacağı bir yıl istiyoruz. Allah'ın izniyle savaşlar bitecek. Bütün insanlara hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de polis ekipleri yeni yıla görev başında girdi

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasıyla yeni yıla görevleri başında girdi.

Yeni yılı Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde karşılayan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal da esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
img

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
img

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle İlgi Gördü Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.