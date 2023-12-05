İstanbullular Türk kahvesi etkinliğinde buluştu

İstanbullular, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliğinde farklı Türk kahvesi pişirme tekniklerini öğrendi ve farklı lezzetteki kahveleri tatma fırsatı buldu. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe genç-yaşlı, kadın-erkek çok sayıda kişi katıldı.

İstanbullular, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliğinde hem farklı Türk kahvesi pişirme tekniklerini öğrendi hem de farklı lezzetteki kahveleri tatma fırsatı buldu.

Esenler Belediyesince, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi bahçesinde "40 Yıl Hatrı Olsun" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, genç-yaşlı, kadın-erkek çok sayıda kişi katıldı.

Programda, kendine has aroması ve sunumuyla Türk kültüründe önemli bir yer edinen Türk kahvesinin özel pişirme teknikleri anlatıldı.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar yaptıkları kahveleri lokum eşliğinde afiyetle yudumladı.

Programa katılanlardan Gönül Çam, her gün istisnasız kahve yaptığını belirterek, "Kahvesiz gün düşünemiyorum." dedi.

Minik kahve tutkunlarından 7 yaşındaki Cem de şekerli Türk kahvesini çok sevdiğini, her gün annesinden kahve yapmasını istediğini anlattı.

Bir diğer vatandaş da günde iki defa kahve yaptığını, kahvenin tüm aile üyelerince önemli bir etkinlik aracı olarak görüldüğünü söyledi.