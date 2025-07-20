İstanbullular Sıcak Havanın Etkisiyle Sahillere Akın Etti

İstanbullular Sıcak Havanın Etkisiyle Sahillere Akın Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle İstanbullular, deniz ve parkları tercih ederek serinlemeye çalıştı. Beşiktaş, Bebek ve Menekşe Plajı gibi bölgelerde yoğunluk arttı.

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerine seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Denizde vakit geçiren Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla beraber yüzmek için geldik." dedi.

Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu Menekşe Plajı'nda, bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kurdukları çadırlarda dinlendi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu

Türkiye'de bir ilke imza atmıştı! Ünlü spiker evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.