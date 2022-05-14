İSTANBULLULAR KENDİLERİNİ SAHİLE ATTI - Haberler

İSTANBULLULAR sıcak havanın keyfini sahillerde çıkardı. Zeytinburnu Sahili'ne gelenler mangal yaparken, Sarayburnu'na gelenler hem güneşlendi hem de denize girdi. Karaköy'de deniz kenarına gidenlerse yürüyüş yaparak deniz havası aldı.

İstanbul'da bugün sıcak hava etkisini gösterdi. Hafta sonu olması nedeniyle İstanbullular kendilerini sokağa attı. Bazıları ise sahillerin yolunu tuttu. Kimi mangal yaptı. Kimiyse denize girdi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar da sıcak havanın keyfini çıkardı.

"2 SAATTE BİR DENİZE GİRİYORUM, DIŞARISI BUNALTIYOR"

Sarayburnu'nda denize giren Rüstem Göreler, "Suyun soğuk olmasına seviniyorum. Haziran sonunda burasının suyu ısınıyor. Ben 35 seneden beri buradayım. Hava çok sıcak. Sıcak olduğu için 2 saatte bir denize giriyorum. Dışarısı bunaltıyor" dedi.

Sarayburnu'nda denize giren Bayram Beyaz ise, "Hava sıcak, su serin ama güzel. Kışın da biz buraya gelmeye çalışıyoruz. Yazın bambaşka oluyor. Havalar geç ısındı ama su da hala soğuk" diye konuştu. Mehmet Turan, "Bugün sıcak diye sahile geldik. Serinlemek için denize girdik. Hava daha da ısınırsa kayalıklara yatacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel