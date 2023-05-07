İstanbullular İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti

İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar 'Hak, Hukuk, adalet' sloganları atıyor.

İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.

İstanbullu vatandaşlar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. Erzurum'dan havalanan İmamoğlu'nu bekleyen "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Bu arada güvenlik güçlerinin alanda geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.