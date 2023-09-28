İstanbullular güne yağmurla uyandı

Anadolu Yakası'nda yağmur etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yağmurda ıslanmak istemeyen kimi vatandaşlar duraklarda bekledi, kimisi şemsiye ile yürüdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimileri de çantasını başının üstünde tutarak kendini yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbullular güne yağmur ile uyandı. Beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Evlerinden işe veya başka yerlere gitmek için çıkan vatandaşlardan kimisi şemsiyeyle yürüyerek ıslamaktan kurtuldu. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarında bekledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise çantaları veya kıyafetlerini başlarının üstüne çekerek ıslanmaktan kaçındı. Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğunun da yüzde 62 seviyelerine ulaştığı görüldü.