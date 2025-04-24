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İstanbullular Deprem Sonrası Geceyi Çadırlarda Geçirdi

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, geceyi parklarda kurdukları çadırlarda geçirdi. Kimisi sabah saatlerine kadar çadırda kalmayı sürdürdü, kimisi ise evlerine döndü.

Deprem korkusu yaşayan İstanbullular geceyi çadırlarda geçirdi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Kimisi sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken kimisi de çadırını toplayıp evine gitti.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklarda kurdukları çadırlarda geçirdi. Pendik'te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken kimi vatandaşlar ise de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.

Geceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, "Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Güncel
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