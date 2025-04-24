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İstanbullular Deprem Geceyi Dışarıda Geçirdi

İstanbullular Deprem Geceyi Dışarıda Geçirdi
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, İstanbullular tedirgin olarak evlerine girmek istemedi ve geceyi camiler, okullar ve spor salonlarında geçirerek sabahladı.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen İstanbullular, geceyi camiler, okullar, parklar ve spor salonlarında geçirdi. Fatih Camii'nde toplanan onlarca kişi burada günün aydınlanmasını bekledi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, tedirgin olan ve evlerine giremeyen İstanbullular, geceyi dışarda geçirdi. Valiliğin aldığı kararla birlikte camiler, okullar ve kamu tesisleri açık tutuldu. Evlerine giremeyen vatandaşlar ise geceyi bu noktalarda geçirdi.

FATİH CAMİİ'NDE SABAHLADILAR

Fatih Camii'ne gelen onlarca kişi, cami içinde ve avlusunda uyudu. Bazı kişilerin banklarda uyuduğu görülürken, bazı kişilerin ise cami bahçesine çadır kurduğu görüldü. Çok sayıda kişi ise cami içerisinde uyudu. Evine gitmek istemeyen bazı vatandaşlar da geceyi Beyoğlu'ndaki spor salonlarında ve halı sahalarda geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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