İSTANBULLULAR DENİZ KENARLARINA AKIN ETTİ

HAFTA sonu sıcaklıklardaki artış, İstanbulluların deniz kenarlarına akın etmesine neden oldu. Kimileri denize girmeyi kimileri ise piknik yapmayı tercih etti.

Sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, deniz kenarlarını tercih etti. Samatya'da deniz kenarına gelenlerin bir kısmı yeşil alanda piknik yaparak, güneşin ve deniz havasının keyfini çıkardı. Serinlemek için denize girenlere evcil hayvanları da eşlik etti. Deniz keyfi için Sarayburnu'nu tercih edenlerin sayısı ise fazla oldu. Plajdaki kalabalık dikkat çekti.

"İNSANLAR 10 BİN LİRA ÖDEYİP TATİLE GİDİYOR, BİZ BURAYA GELİYORUZ"

Köpeği Reyna ile Samatya'da denize giren Nihat Baran "İnsanlar 7-10 bin lira ödeyip tatile gidiyorlar. Burada yaşayanlar bile sahile gelmiyor. Hafta sonunu burada geçiriyoruz, hava da deniz de güzel, çoluk çocukla, köpeğimle yüzüyorum" dedi.

"BİZİM TATİLİMİZ DE BU"

Piknik için Samatya'ya gelen Gülşen Varışlı "Çok uzaktan gelmedik, buralarda oturuyoruz. Yaz gelince iki haftada bir buralara geliyoruz. Seviyoruz burayı. Sabah kahvaltımızı yaptık" diye konuştu. Piknik yapan Yaşar Karam "Sabah burada kahvaltımızı yaptık, temiz havayı değerlendirdik, bizim tatilimiz de bu. Genelde her hafta sonu geliyoruz buraya" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel