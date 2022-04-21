İstanbullular 'Cumartesi günü çocuklarımızla nereye gidelim' diye düşünmeyecek

Konserler, oyunlar, çocuklara özel ücretsiz ikramların yer alacağı karnavalda yetişkinler de bayram coşkusuna ortak olacak.

İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı düzenliyor. Büyük coşkuyla kutlanacak karnavala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu da eşlik edecek. İBB'nin tüm birim ve iştiraklerinin katılımıyla düzenlenen çocuk karnavalı sabah 10.00'da başlayacak, gün boyu birbirinden farklı etkinlikleriyle saat 18.00'e kadar aralıksız sürecek.Sabah sporuyla başlayacak karnaval sihirbaz gösterileri, farklı alanlardaki oyunlar, DJ'lerin çocuk müzikleri çalmasıyla devam edecek.Dev ekranlarda çizgi filmi gösterilecek karnavalda Nil Karaibrahimgil de yer alacak.

İstanbul itfaiyesinin kuracağı özel stantta çocuklar, itfaiyecilerle bir araya gelecek. Çocuklar, zabıtadan, tramvay sürücüsüne kadar İBB bünyesinde görev yapan çalışanların meslekleriyle ilgili bilgi alacak.İBB çalışanları çocuklarla oyunlar oynayacak.

ÇOCUKLAR İETT OTOBÜSÜNÜ BOYAYACAK

İETT otobüsü çocukların hayal dünyasını yansıtması için boyanacak. Çocuklar tarafından boyanan otobüs, hattındaki seferleri yeni haliyle gerçekleştirecek. Böylece çocukların anısı İstanbul sokaklarında yaşayacak. Fotoğraf ve resim atölyeleri farklı farklı etkinliklerin yer aldığı karnavalda çocuklar sahnede şarkı söyleyerek müzik performansı sergileyebilecek.Çocuklara özel pamuk şeker, limonata, dondurma, nostaljik şeker arabası gibi ikramlar sunulacak. Alanda bulunan çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tişörtü şapkası balonları hediye edilecek. Kısacası, Karnavala katılan tüm çocuklar büyüdüklerinde hatırlayacaklar güzel bir gün geçirecekler.

İFTARLA DEVAM EDECEK

Çocuklarını karnavala getiren aileler etkinlik alanının bitişiğindeki diğer alanda iftar yapma olanağı da bulunacak. Yiyecek içecek stantlarından faydalanabilecek. İftarın ardından İncesaz grubu sahne alacak.

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