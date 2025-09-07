Haberler

İstanbullular CHP Binası'na Polis Ablukasına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına tepki olarak İstanbullu yurttaşlar, evlerinde tava ve tencerelere vurarak protesto etti. Özgür Çelik, sosyal medyadan bu durumu destekleyerek İstanbullu komşularına teşekkür etti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına karşı İstanbullu yurttaşlar evlerinde tava ve tencerelere vurarak duruma tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yurttaşların tepkisini paylaşarak, "Umut, İstanbul'un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
