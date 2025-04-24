İstanbullular Çadırlarda Yeni Güne Uyandı

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni güne çadırların içinde uyandı.

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanında etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını da çadırların içinde karşıladılar. O adreslerden birisi de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesi ile kimi de tek başına Özgürlük Parkı'na gelerek kurdukları çadırda yeni güne uyandılar.