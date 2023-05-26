Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul Zeytinburnu'nda Tramvay TIR'ın Dorsesine Çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda Tramvay TIR'ın Dorsesine Çarptı

Güncel Haberler

ZEYTİNBURNU'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, T1 Bağcılar-Kabataş hattında bir süre seferler durduruldu. TIR ve tramvayın çekilmesiyle seferler normale döndü.

ZEYTİNBURNU'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, T1 Bağcılar-Kabataş hattında bir süre seferler durduruldu. TIR ve tramvayın çekilmesiyle seferler normale döndü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar - Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 46 PD 163 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferler iptal edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, TIR ve tramvayın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü. TIR'ın gelişi ve panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"TRAMVAYIN DURMASI LAZIMDIö

Olayı anlatan Mehmet Baştuğ, "TIR geçiyordu, karşıdan  da tramvay geliyordu. TIR viraja dönüş yapıyordu, TIR'ın dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın orada durması lazımdı" dedi.

- İstanbul

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title