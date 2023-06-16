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Zeytinburnu'nda tramvay-kamyon çarpışması: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda tramvay-kamyon çarpışması: Yaralılar var

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ZEYTİNBURNU'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı.

-ZEYTİNBURNU'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılması nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Tramvayın camları kırılırken, kırılan camlardan dolayı bazı yolcular hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerde gecikme meydana geldi. Kaza ile ilgili vatman ve kamyon şoförü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Yaralılara müdahale

-Olay yeri

-Genel ve detay görüntüler

Cep telefonu kamerası

-Tramvayda oluşan hasar

-Tramvayın kırılan camları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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