İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ÇATIDA YAKALANDI, O ANLAR KAMERADA

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelilerini çevredekiler çatıda yakalandı. Çatıdaki 5 şüpheli polise teslim edilirken, şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya yanlarındaki köpekle gelen 9 kişi, içerideki kombi, su vanaları gibi malzemeleri sökerek çalma teşebbüsünde bulundu. O sırada yan taraftaki binaya sipariş getiren kurye, şüphelileri fark ederek binanın dış kapısını kapattı. Daha sonra çevredeki vatandaşların da gelmesi ile birlikte şüpheliler, binanın çatısında tek tek yakalanarak etkisiz hale getirildi. Vatandaşların yakaladığı 5 şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, 4 kişi de koşarak uzaklaştı. Ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

'KÖPEKLE SALDIRDILAR"

Hırsızlık şüphelilerine müdahale edenlerden Mehmet Karataş, "Metruk binaya hırsızlar girdi, arkadaşımın binası. Oradan geçerken gördüm, sahibini aradım. Kapıyı tuttuk, köpekle saldırdılar. Daha sonra polisi aradık. Yan binaya geçmişler, 4 tanesi oradan atladı. 2 tanesini de içerden yakaladık. Soldaki binaya bir daha girmişler, oradan da 3 kişiyi çıkardık, polise teslim ettik" dedi.