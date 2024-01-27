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İstanbul Zeytinburnu'nda 5 Milyon Lira Gasbedildi

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş kadınının 5 milyon lirasının gasbedildiği iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda tekstille uğraşan iş kadınının 5 milyon lirasını gasbettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, tekstilci G.G. 24 Ocak'ta çalışanlarını Yunus Emre Caddesi'ndeki bankaya gönderdi ve hesabından 5 milyon lira çekilerek kendisine getirilmesini istedi.

İş yeri çalışanı Kemal A. ile Fatih Ç. bankadan parayı çekerek dışarı çıktı ve içi para dolu 2 çantayı diğer çalışanlar Murat T. ile Murat S'ye teslim etti. Bu kişiler, çantalarla araca bindikleri sırada yanlarına gelen silahlı 2 şüpheli paraları gasbederek kaçtı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin iş yeri sahibinin para çekmeye gönderdiği çalışanlar Fatih Ç, Kemal A, Murat T. ve Murat S. ile Beyazıt P. ve Turgay A. olduğunu tespit etti.

Adreslerdeki aramalarda, otomatik tabanca, 2 şarjör, 2 kar maskesi ve 48 fişek ele geçirildi.

Zanlılardan Kemal A. ve Fatih Ç'nin 5'er, Beyazıt P'nin ise 17 suç kaydı ve 19 aranmasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri basın mensuplarına "Kolay gelsin arkadaşlar, suçsuzuz." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen maskeli 2 kişinin aracın yanına gelerek paraları gasbetmesi ve koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu Fatih Güvenlik Adliye İstanbul Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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